Экономист рассказала, кто пострадает из-за ситуации с КИВИ Банком Экономист Проданова: под удар попали владельцы QIWI-кошельков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отзыв Банком России лицензии у КИВИ Банка ударит в первую очередь по держателям QIWI-кошельков — флагманского продукта организации, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. Она пояснила, что средства на этих кошельках не подлежат страховому покрытию Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как рассказала специалист, проблемы у КИВИ Банка начались еще в прошлом году. Тогда регулятор ограничил деятельность банка, приостановив некоторые операции.

Сразу же под удар попал и флагманский продукт организации — QIWI-кошельки, популярные в России. Стало невозможно переводить с них средства на банковские счета и снимать наличные, — отметила Проданова.

Экономист добавила, что отзыв лицензии не ухудшит финансовое положение вкладчиков — владельцев депозитов, так как их средства застрахованы в АСВ. При этом граждане смогут вернуть не более 1,4 млн рублей. Если сумма вклада была больше, получить можно лишь эту сумму. Те, кто хранил крупные суммы не на банковском счете, а в виртуальном QIWI-кошельке, не смогут вернуть свои деньги, резюмировала эксперт.

Банк России лишил КИВИ Банк лицензии на проведение банковских операций 21 февраля. Регулятор объяснил решение нарушением КИВИ законов об осуществлении банковской деятельности. Кроме того, банк обвинили в систематическом нарушении требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.