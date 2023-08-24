Брянскую область закидали кассетными бомбами: как ВСУ атакует РФ 24 августа Два дрона сбили под Брянском и один над Калужской областью

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, два дрона сбили под Брянском и один над Калужской областью. Mash узнал о первом применении кассетных снарядов при обстреле приграничных российских регионов. Белгородские власти сообщили подробности обстрела ряда населенных пунктов региона. В Донецке и Херсонской области прогремели взрывы. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреливали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ обстреляли из артиллерии международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Нехотеевка». Всего зафиксировано пять прилетов. Также на пункт пропуска с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Красный Хутор выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Устинка — пять. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил, что в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено четыре прилета. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраинам сел Сподарюшино и Дроновка выпущено восемь и шесть минометных снарядов соответственно. По словам Гладкова, три минометных снаряда пришлось на окраину села Пороз, здесь же с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

«Под минометный обстрел попало село Козинка — зафиксировано 9 прилетов. Никто не пострадал. В девяти частных домовладениях посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна. Также поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор сообщил, что в Краснояружском районе по окраине села Теребрено выпущено пять артиллерийских снарядов, по окраине села Вязовое — четыре артиллерийских и один минометный снаряд, по окраине села Колотиловка — пять снарядов. Также на окраине Колотиловки ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Из артиллерии обстреляли окраину поселка Задорожный — установлено шесть прилетов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.

Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено десять минометных снарядов, по поселку Красный — пять минометных снарядов, по хутору Панков — четыре, по МАПП «Шебекино» — два. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано пять прилетов. Никто не пострадал. В трех частных домовладениях повреждены окна и кровля.

Telegram-канал SHOT сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области. По данным канала, беспилотник залетел на территорию РФ со стороны Сумской области накануне около 21:00 мск. Дрон врезался в вышку в селе Пороз Грайворонского района. Она частично повреждена, пострадавших нет.

В каких регионах России сбили дроны ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на четверг, 24 августа, Киев предпринял попытку атаковать объекты в России тремя беспилотниками. В ведомстве заявили, что два дрона ВСУ были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью, еще один — над Калужской областью.

Вечером 23 августа около 22:00 мск российские военные пресекли еще одну попытку украинских войск осуществить террористическую атаку на территории страны. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В какую область прилетел украинский дрон-разведчик

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что на территорию Рыльского района Курской области проник украинский разведывательный беспилотник. По его словам, пограничники посадили БПЛА при помощи антидронового ружья. Пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреляли Брянскую область «кассетами»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что жители поселка Белая Березка остались без света в результате обстрела украинских войск. По его словам, никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Telegram-канал Mash уточнил, что ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами — почти 20 таких снарядов выпустили по Погарскому и Климовскому районам.

Что известно об обстрелах Донецка и Херсонской области

В ночь на 24 августа в результате обстрела со стороны ВСУ загорелось здание небольшого магазина в Донецке. Снаряды также разорвались на территории больницы имени Вишневского. По имеющимся данным, повреждения получили окна и стены одного из корпусов. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в стоматологическом корпусе ЦГКБ № 1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что утром 24 августа украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Как рассказали РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой Пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области. По населенным пунктам выпустили не менее 35 снарядов из ствольной артиллерии. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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