Бастрыкин взял на контроль дело о самоубийстве медсестёр в Сургуте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств самоубийства двух медсестёр травматологического госпиталя в Сургуте, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Известно, что первая из женщин покончила с собой 21 октября 2021 года, а вторая — 27 декабря того же года.

Просьба взять на особый контроль расследование этих случаев суицида последовала после многочисленных обращений сотрудников больницы к руководству ведомства через СМИ.

Глава СКР поручил доложить о проведённых следственных мероприятиях руководителю регионального управления ведомства, — сообщили в пресс-службе.

По факту смерти медсестёр было возбуждено уголовное дело.

Ранее Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Он потребовал от и. о. руководителя СУ СКР по Костромской области представить доклад о ходе расследования. 4 января 2022 года ребёнка похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.

В декабре минувшего года в Государственной думе призвали ужесточить ответственность за нападение на врачей и медсестёр в стенах медучреждения. Такое мнение высказал депутат Евгений Нифантьев. Он считает, что необходимо максимально защитить медиков от любого проявления агрессии на рабочем месте. Как подчеркнул Нифантьев, врач, находящийся при исполнении служебных обязанностей, «не обычный гражданин, на которого напали на улице». По словам парламентария, следует максимально защитить врачей и медсестёр от каких бы то ни было случаев проявления агрессии в медучреждениях и исключить случаи рукоприкладства.