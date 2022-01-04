Бастрыкин взял на личный контроль дело об убитой в Костроме девочке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Он потребовал от и. о. руководителя СУ СКР по Костромской области представить доклад о ходе расследования, сообщается на сайте ведомства.

А. И. Бастрыкин затребовал от и. о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С. А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 5-летней девочки в Костроме (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 января 2022 года ребёнка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.

Преступники сначала изнасиловали её в общежитии, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Одним из задержанных оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Г. Мужчина ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Он вышел на свободу из колонии общего режима в марте 2021 года и находился под административным надзором. Мужчина должен был в течение восьми лет ежемесячно являться в органы внутренних дел.

Рецидивист совершил преступление в паре с подельником — 24-летним Вадимом Б. Он был судим за кражу денег с банковского счёта. Оба признались в убийстве ребёнка.