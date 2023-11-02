Автомагистраль М-12 продлят от Москвы до Тюмени: как и когда это будет Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и продлят от Москвы до Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомобильной магистрали М-12. Что известно, какое название получит трасса?

Как будет продлена трасса М-12

Правительство России приняло решение продлить скоростную платную трассу М-12 до Тюмени и присвоить ей название «Восток».

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 „Восток“ должен излагаться в новой редакции: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень», — говорится в сообщении кабмина.

В состав трассы М-12 «Восток» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее включат строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь с Екатеринбургом, и автодорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

Трасса в итоге пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей, Татарстана, Башкирии и Чувашии. На участке до Казани половина дороги (415 км) будет платной, на этих отрезках разрешенная скорость будет составлять до 110 км/ч.

Когда будет готова трасса М-12

Работы по продлению в основном сведутся к реконструкции дорожного полотна, работы планируется завершить в 2024 году. При этом, как ранее говорили вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, автодвижение по М-12 от Москвы до Казани планируется открыть в конце 2023 года.

Решение правительства потребует переименования двух автотрасс. Имя «Восток» утратила трасса А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка. Также изменится название дороги М-7 «Волга».

На данный момент протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда было начато строительство М-12

Строительство М-12 было начато в 2020 году. В сентябре этого года президент России Владимир Путин открыл участок новой трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). Общая протяженность участка — более 300 км. Далее трасса должна пройти до Казани (811 км).

Путин отмечал, что новая магистраль позволит сократить время в пути между городами в два раза. На востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра — это завершающий этап строительства северного направления. Таким образом, диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассу М-12 и М-11 до Санкт-Петербурга.

«Также мы открываем южный обход Арзамаса — объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в этом регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области», — подчеркивал глава государства.

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