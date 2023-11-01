Путь от Москвы до Петербурга станет дешевле на 18%: как и когда это будет Расходы на поездку от Москвы до Петербурга после открытия ВСМ снизятся на 18%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга позволит сделать проезд дешевле, сообщает РБК. Что об этом известно, какие будут цены?

Что известно о стоимости поездки по ВСМ

Минстранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров проекта будущей ветки трассы. В том числе министерства договорились о подходе к тарифу.

Если исходить из цен 2022 года, стоимость поездки составит 5008 рублей. Формально это выше тарифа на «Сапсан» (4813 рублей) или на самолет (4056 рублей), но фактические затраты окажутся ниже на 17,5% средних расценок других видов транспорта и составят 7654 рублей.

Почему проезд станет дешевле

Удешевление проезда объясняется тем, что в расчет затрат заложена средняя стоимость часа времени пассажира, которое он тратит не только на основное средство передвижения, но также на городской транспорт и ожидание перевозки.

В целом поездка по ВСМ займет 3 часа 45 минут — 2 часа 15 минут рейса и полтора часа — дорога до вокзала и обслуживание в терминале. При этом поездка на автомобиле по трассе М-11 занимает 7 часов 30 минут, на «Сапсане» или самолете — 5 часов 30 минут.

Когда завершится строительство ВСМ

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года.

«Мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белозеров добавил, что на данный момент в России таких дорог нет. Другие высокоскоростные железнодорожные магистрали планируется построить в стране до 2043 года.

Каким будет вокзал ВСМ Москва — Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали. Так, пересадочный узел будет находиться рядом со станцией метро «Рижская». Также возведут второй вестибюль и два надземных пешеходных перехода.

«Рядом со станцией метро „Рижская“ создадим крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью. Помимо современного пассажирского вокзала возведем второй вестибюль станции „Рижская“ БКЛ и два надземных пешеходных перехода», — рассказал мэр российской столицы.

В перспективе «Рижская» будет задействована для движения поездов МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5. Рядом построят дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для городского транспорта.

Какие еще новые ж/д магистрали появятся в РФ

18 октября во время открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь» президент России Владимир Путин заявил, что в России в рамках инфраструктурных проектов по Евразии создадут несколько новых железнодорожных магистралей. По его словам, они обеспечат страны надежными и безопасными поставками.

В частности, в РФ собираются создать магистраль «Север — Юг», который свяжет балтийские и арктические порты с портами Персидского залива и Индийского океана. Также в стране появится новый меридиан с севера на юг, который пройдет через Урал и Сибирь и обновит участок Транссибирской магистрали.

Кроме того, Путин рассказал о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами по созданию транспортного коридора в Китай, Монголию и порты Индийского и Тихого океанов. Он отметил, что в стране также ведутся работы по прокладке магистралей в Якутию, Тихоокеанской железной дороги и глубоководных терминалов Северного морского пути.

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