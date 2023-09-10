Новое метро из Москвы: в каких городах откроют, будет ли в Петербурге

Фото: АГН «Москва»

Московские центральные диаметры (МЦД) наземного метро российской столицы продлят до Тулы, Калуги и других городов в регионах, окружающих столицу, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении москвичей с Днем города. Зачем это нужно?

Что известно об открытии проспекта Багратиона и старте работы МЦД-4

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября запустили движение по проспекту Багратиона в столице и дали совместный старт работы 4-го Московского центрального диаметра (МЦД-4) — самой протяженной столичной ж/д ветки.

Открытие МЦД-4 улучшило транспортное сообщение подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов со столицей, а также связало семь железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Какие города с Москвой свяжет метро

По словам российского лидера, власти будут продлевать диаметры столичного наземного метро не только до Калуги и Тулы, но и других крупных городов в регионах, окружающих мегаполис.

«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», — пояснил Путин.

Президент России считает, что такие начинания качественно улучшат жизнь миллионов людей. Путин подчеркнул, что Москва успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объемы промышленного производства выросли в два раза. По словам Путина, ближайшая задача — создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что инфраструктура для этих проектов не будет строиться с нуля.

«Когда речь идет о транспортных проектах, то фактически те из них, что реализуются в Москве, очень сложные и комплексные, в частности, метро, МЦК и так далее. На самом деле, здесь вопрос в эффективной интеграции. Я не думаю, что будет полностью построена какая-то отдельная инфраструктура до этих городов. Скорее, речь идет об интеграции новой транспортной системы с уже имеющейся, что просто позволит повысить уровень бесшовности этого процесса. Так что, на самом деле, это логичная история», — объяснил он, сообщает «Коммерсант».

Какую магистраль построят между Петербургом и Москвой

17 августа на церемонии открытия в столице МЦД-3 Владимир Путин поддержал идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что в перспективе при развитии железнодорожной инфраструктуры необходимо двигаться в направлении Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани.

9 сентября Путин назвал «флагманским» проект по строительству высокоскоростных железных дорог в России.

«Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны», — пояснил российский лидер.

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