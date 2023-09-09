Путин анонсировал масштабную программу по расширению МЦД до регионов Путин: московские диаметры продлят до крупных городов регионов России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвуют в режиме видеоконференции в открытии четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4)

Московские центральные диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах в рамках масштабной программы модернизации всего Центрального транспортного узла, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье», посвященному празднованию 876-й годовщины основания Москвы. Он отметил, что для развития столичной транспортной системы уже предпринимаются действия, которые ранее не были запланированы. Трансляция велась на сайте Кремля.

Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, — сказал Путин.

9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в столице. Кроме того, они дали совместный старт работы 4-го Московского центрального диаметра (МЦД-4), ставшему самой протяженной столичной железнодорожной веткой.

В запуске движения по МЦД-4, помимо Путина и Собянина, приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Со станции «Площадь трех вокзалов» был дан старт поезду «Иволга», который будет курсировать по маршруту Апрелевка — Железнодорожный. Протяженность диаметра составляет 86 километров и насчитывает 37 остановочных пунктов.