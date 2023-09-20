Стало известно, во сколько обойдется строительство четырех ВСМ в России «Коммерсант»: создание высокоскоростных магистралей обойдется в 11 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство четырех высокоскоростных магистралей в России обойдется правительству почти в 11 трлн рублей, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на содержание презентации развития инфраструктуры. Самой дорогой станет автомагистраль Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург, на нее потратят около 4 трлн рублей. Самой дешевой же станет автомагистраль Москва — Санкт-Петербург, ее планируется построить за 1,7 трлн рублей.

Создание высокоскоростных магистралей направлено на сокращение времени, за которое граждане смогут добираться в различные города. Ожидается, что после строительства магистрали Москва — Екатеринбург россияне смогут добираться до столицы Урала всего за 6 часов 36 минут. Время в пути между Москвой и Адлером же может сократиться до 7 часов 50 минут. Ожидается, что появление новых дорог поможет пополнить государственный бюджет примерно на 15,1 трлн рублей. ВВП же может увеличиться примерно на 35,2 млн рублей.

В начале сентября президент России Владимир Путин открыл новый участок трассы Москва — Казань. По словам главы государства, в эксплуатацию запустились сразу несколько участков строящейся магистрали М-12, чья общая протяженность составит более 300 километров.