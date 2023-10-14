Собянин решил, каким будет вокзал ж/д магистрали Москва — Петербург Собянин утвердил проект планировки вокзала новой ВСМ Москва — Петербург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Пересадочный узел будет находиться рядом со станцией метро «Рижская», сообщил глава столицы в Telegram-канале. Также будет возведен второй вестибюль и два надземных пешеходных перехода, уточнил Собянин.

Рядом со станцией метро «Рижская» создадим крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью. Помимо современного пассажирского вокзала возведем второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ (Большая кольцевая линия. — NEWS.ru) и два надземных пешеходных перехода, — сообщил он.

В перспективе «Рижская» будет задействована для движения поездов МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5. Рядом построят дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для городского транспорта, рассказал мэр.

Также реконструируем трамвайную линию и обновим прилегающую улично-дорожную сеть. Проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест, — заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года. По словам генерального директора РДЖ Олега Белозерова, цена билета будет чуть дороже, чем на «Сапсан».