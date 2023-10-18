Путин анонсировал создание новых ж/д магистралей в России Путин: новые ж/д магистрали в РФ позволят создать единый логистический каркас

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин

В России в рамках инфраструктурных проектов по Евразии создадут несколько новых железнодорожных магистралей, которые позволят создать единый транспортный логистический каркас, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь». По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, они обеспечат страны надежными и безопасными поставками.

Упомяну только некоторые наши перспективные планы, которые уже начинают осуществляться на практике и гармонично дополняют другие инфраструктурные проекты Евразии, в том числе те, которые продвигаются в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а вместе позволяют создать единый транспортно-логистический каркас, диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных, безопасных поставок, — сказал он.

В частности, в России планируется создать магистраль Север — Юг, который свяжет балтийские и арктические порты с портами Персидского залива и Индийского океана. Также в стране появится новый меридиан с Севера на Юг, который пройдет через Урал и Сибирь и обновит участок Транссибирской магистрали.

Кроме того, Путин рассказал о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами по созданию транспортного коридора в Китай, Монголию и порты Индийского и Тихого океанов. По его словам, в стране также ведутся работы по прокладке магистралей в Якутию, Тихоокеанской железной дороги, а также глубоководных терминалов Северного морского пути.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что китайская инициатива «Один пояс — один путь» близка российской идее о создании большого евразийского пространства, внутри которого будут осуществляться различные интеграционные процессы. По его словам, это относится и к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).