Армия России разнесла западные орудия ВСУ: новости СВО на вечер 30 января

Фото: МО РФ

Артиллеристы армии России нанесли удары по позициям украинской армии в зоне СВО, в результате чего противник лишился иностранных образцов вооружений, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины лишились по меньшей мере одной польской артиллерийской установки Krab, двух британских гаубиц FH-70, а также немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 30 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла 310 солдат под Донецком

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли по меньшей мере 310 человек убитыми и ранеными в ходе боев на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что противнику было нанесено поражение в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка (ДНР). Армия Украины также лишилась двух танков, трех боевых машин пехоты и 11 автомобилей.

На Краснолиманском направлении противник предпринял три попытки штурма российских позиций. В бой были направлены солдаты 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Украинская армия потеряла до 290 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и пять автомобилей.

На Купянском направлении были отражены три штурмовые атаки со стороны 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ. Бои проходили в районе населенного пункта Синьковка (Харьковская область). За последние сутки армия Украины лишилась 140 солдат, двух бронемашин и двух автомобилей на данном направлении.

Российская армия столкнулась со сложностями при наступлении

Вооруженным силам России необходимо примерно в пять раз больше живой силы для нанесения «серьезного» удара по украинской армии, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, в текущих условиях организовать крупное наступление на позиции противника очень сложно. Военкор отмечает, что у российской армии есть хорошее техническое обеспечение, однако этого мало.

Оценивая положение украинской армии, Сладков заявил, что в ходе контрнаступления прошлым летом она находилась в крайне некомфортных условиях. Вместе с тем солдаты ВСУ ответственно отнеслись к выполнению приказа на контратаку, считает он. В конечном счете, однако, Киев понес значительные потери. Несмотря на наступление «волнами», ВСУ так и не удалось добиться каких-либо успехов, подытожил журналист.

В районе Угледара у российской армии наблюдаются успехи. По словам командира расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим, за последние два месяца армия РФ значительно продвинулась вперед на данном направлении. Этому способствует и применение «Солнцепеков». Солдат подчеркнул, что из соображений безопасности огнеметные системы остаются на одной позиции лишь по три минуты.

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ за ночь

Дежурные системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили 21 беспилотник украинской армии над российской территорией, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, аппараты противника были замечены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, а также над Республикой Крым.

Как утверждает губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате падения двух беспилотников обошлось без пострадавших. Разрушений на земле также не зафиксировано. Отмечается, что дроны упали на территории Трубчевского и Навлинского районов.

В России хотят международного суда над украинским правительством

Россия намерена инициировать международный суд над членами украинского правительства, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, он станет аналогом Нюрнбергского процесса, в рамках которого были вынесены приговоры нацистским преступникам из числа бывших руководителей и военнослужащих Третьего рейха.

В свою очередь обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт считает, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани отчаяния. По его мнению, это доказывает внешний вид главы украинского государства. Как утверждает Штейнгарт, президент все чаще появляется на публике подавленным и лишь иногда пытается создать впечатление борца.

Великобритания отказалась пополнять запасы снарядов после их передачи Украине

Правительство Великобритании отказалось от закупки боеприпасов у Японии для пополнения собственных арсеналов с тем, чтобы продолжать поставлять уже британские боеприпасы Украине, сообщает издание The Wall Street Journal. При этом отмечается, что Лондон официально не выдвигал такое предложение Токио.

Предполагалось, что Лондон закупит 155-мм снаряды у японской компании Komatsu, производящей артиллерийские боеприпасы по лицензии британской BAE Systems. Точные причины отказа от закупки неизвестны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии задумались о последствиях вступления Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз может дорого обойтись, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель. Он обратился к федеральному правительству с просьбой объяснить, действительно ли они считают, что вступление Украины обойдется в €187 млрд.

Позднее на данное заявление ответила статс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Сюзанна Бауманн. По ее словам, полностью оценить траты европейского бюджета на процесс принятия Киева в Евросоюз невозможно.

Украинский актер погиб в зоне СВО

Артист Ровенского музыкально-драматического театра Владимир Фединчук погиб в зоне проведения специальной военной операции менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. По словам мэра Ровно Александра Третьяка, 31-летний актер погиб в боях под Михайловкой.

Фединчук начал работать в театре в 2011 году. Тогда он играл роли в спектаклях драмтеатра города Коломыя Ивано-Франковской области. В 2016 году он начал выступать на сцене Ровенского музыкально-драматического театра. Он отметился ролями в постановках «Зернохранилище», «Энеида» и «Скрудж. Рождественская история».