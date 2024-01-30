В Германии задались вопросом, во сколько обойдется вступление Украины в ЕС Депутат ФРГ Вейель попросил власти оценить последствия вступления Украины в ЕС

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Харальд Вейель

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель задался вопросом, во сколько обойдется вступление Украины в Евросоюз, пишет Lenta.ru. Соответствующее обращение он направил правительству Германии и попросил оценить последствия такого решения для бюджета ЕС.

Разделяет ли федеральное правительство оценку Института немецкой экономики (IW) о том, что вступление Украины в ЕС будет стоить от €125 млрд до €187 млрд в текущих многолетних финансовых рамках, и если нет, то какие предположения и/или методологии расчета в анализе IW вызывают сомнения у федерального правительства? — говорится в заявлении депутата.

В ответ статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что оценить траты европейского бюджета на процесс принятия Киева в ЕС невозможно. По ее словам, на данный момент не получится дать достоверную оценку, так как расходы будут зависеть от многих факторов.

Возможные последствия вероятного вступления Украины в ЕС для бюджета ЕС зависят от многих факторов, включая составление договоров о вступлении и правила, регулирующие различные программы и политику ЕС, действующие в момент вступления, — уточнила статс-секретарь.

Глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмаер ранее отметил, что Украине может понадобиться от 6 до 11 лет, чтобы вступить в Евросоюз. При этом он подчеркнул, что Киеву предстоит много работы, в том числе по избавлению от коррупции и административных проблем.