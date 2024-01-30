В России намерены разобраться с Украиной в международном суде Сенатор Алтабаева: Москва инициирует международный суд над руководством Киева

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Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что по окончании спецоперации на Украине будет инициирован международный суд над киевским руководством и поддерживающими его странами, передает РИА Новости. Она уверена, что суд пройдет по аналоги с Нюрнбергским процессом, когда перед судом предстали военные преступники и бывшие руководители гитлеровской Германии.

Россия обязательно будет инициировать такое судебное заседание. <...> Победа России состоится и это неизбежно, а преступления, которые были совершены Украиной и ее покровителями обязательно получат соответствующую оценку, — считает сенатор.

Ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление должны отреагировать на обстрелы ВСУ мирного населения в Донецке. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, терпящий политические и военные неудачи, вымещает ярость на мирном населении Донбасса.

Обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker ранее выразила мнение, что Украине следует отказаться от территорий, так как граждане страны не хотят сражаться за нее. Она подчеркнула, что «украинская армия в значительной степени мертва», а в стране необходимо провести референдум, «учитывая, что значительная часть Восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России».