Постпред РФ призвал ООН отреагировать на зверства ВСУ в Донецке Постпред РФ Гатилов: ООН должна отреагировать на обстрел Донецка со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление должны отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии. По последним данным, жертвами атаки стали 27 человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести.

Мы призываем верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его управление не допустить, чтобы подобные зверства остались незамеченными, публично отреагировать на этот неизбирательный обстрел мирного населения в Донецке со стороны украинских боевиков, — сказал он.

По мнению Гатилова, президент Украины Владимир Зеленский, терпящий политические и военные неудачи, выместил ярость на мирном населении Донбасса. Он добавил, что западные страны «не осудят и даже не заметят», а международные правозащитные организации последуют их примеру.

Официальный представитель генсека ООН, комментируя сегодняшний обстрел Донецка со стороны ВСУ, ранее заявил, что атаки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру представляют собой нарушение принципов международного гуманитарного права. В организации также потребовали немедленного прекращения огня.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Позднее количество погибших при артиллерийском ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке увеличилось до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Также в числе пострадавших есть дети. Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.