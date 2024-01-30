Мощь «Солнцепеков» помогла ВС России сильно продвинуться под Угледаром ТАСС: ВС России за два месяца сильно продвинулись под Угледаром

Фото: МО РФ

ВС России за два месяца значительно продвинулись под Угледаром (ДНР), сообщил ТАСС командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим. По его словам, это стало возможно в том числе именно благодаря ТОС.

Последние пару месяцев особенно ощутимо продвижение, далеко вперед продвинулись. Плотная взаимная работа. Сначала мы отрабатываем, затем ребята [из штурмовых групп] заходят в уже «подготовленные» нами опорники, — уточнил Ефим.

Боец объяснил, что «Солнцепеки» остаются на позициях по три с половиной минуты из соображений безопасности. За это время солдаты успевают отработать по цели и уйти с огневой точки.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы «Солнцепек» уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском участке. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие максимально быстро заняли и покинули огневую позицию. По словам представителей МО, высокая скорость обусловлена тем, что ВСУ охотятся за «Солнцепеками» и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» обратили в бегство ВСУ под Харьковом. По его словам, все атаки украинских военных в регионе были отражены, им пришлось ретироваться.