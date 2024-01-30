«Времени в обрез»: журналист увидел отчаяние во внешности Зеленского Журналист Штейнгарт увидел признаки отчаяния во внешности Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского доказывает, что политик находится в отчаянии, заявил обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт. Так он прокомментировал недавнее интервью Зеленского немецкому медиахолдингу ARD.

Вид Владимира Зеленского соответствовал общему положению дел — он выглядел подавленным. <...> Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени — но человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться. <...> Времени остается в обрез — особенно для Зеленского, — сказал Штейнгарт.

Журналист выразил мнение, что у Зеленского есть поводы для панического состояния. Штейнгарт уточнил, что поддержка западных стран сокращается, а Европа не в силах обеспечить ВСУ нужным количеством боеприпасов. Автор считает, что пока не стало слишком поздно, украинскому лидеру необходимо начать переговорный процесс.

Ранее биограф Зеленского Саймон Шустер рассказал, что страны Запада пытались подтолкнуть Украину к уступкам во время переговоров с Россией, прошедших весной 2022 года. Он заявил, что западные партнеры давили на украинского президента, чтобы он принял условия Москвы. Кроме того, они предлагали ему сформировать правительство в изгнании.

Шустер отметил, что российские и украинские переговорщики сошлись в том, что организация встречи президента России Владимира Путина с Зеленским станет единственным способом вывести конфликт из тупика. Однако в конечном счете данная встреча не состоялась.