Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров между РФ и Украиной Биограф Шустер: Запад подталкивал Украину к уступкам на переговорах с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Страны Запада пытались подтолкнуть Украину к уступкам во время переговоров с Россией, прошедших весной 2022 года, заявил биограф президента республики Саймон Шустер. В своей книге The Showman, посвященной личности Владимира Зеленского, он заявил, что западные партнеры давили на президента, чтобы он принял условия Москвы. Кроме того, они предлагали ему сформировать правительство в изгнании.

Шустер отмечает, что российские и украинские переговорщики сошлись в том, что организация встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским станет единственным способом вывести конфликт из тупика. Однако в конечном счете данная встреча не состоялась.

Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам, — подчеркнул Шустер.

В ходе переговоров, прошедших весной 2022 года, страны Запада пытались подтолкнуть Киев к уступкам, чтобы положить конец боевым действиям. Украина позднее отказалась от переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то, что Россия предпочла бы решить вопросы дипломатическим путем, она готова продолжать проведение специальной военной операции для достижения своих целей, добавил он.