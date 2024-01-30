В Минобороны раскрыли число сбитых за сутки дронов ВСУ Минобороны заявило о нейтрализации 21 БПЛА над Крымом и четырьмя регионами РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот

Российские силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что 11 дронов были ликвидированы и перехвачены над территорией Крыма, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — заявили в военном ведомстве.

В ночь на 30 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о сбитом дроне над территорией Трубчевского района. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Дрон был самолетного типа, уточнил глава региона. Позднее еще один дрон сбили над Навлинским районом Брянской области.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

До этого в Ростовской области перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат ВСУ. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что дрон упал и взорвался на территории загородного лагеря, люди не пострадали.