Дрон ВСУ сбили над российским регионом Богомаз: над Навлинским районом Брянской области сбит беспилотник ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа над Навлинским районом Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал он.

В ночь на 30 января Богомаз сообщал о сбитом дроне над территорией Трубчевского района. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Дрон был самолетного типа, уточнил глава региона.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Ранее жительница Белгорода Наталья рассказала, что после атаки со стороны Украины жители боялись выходить на улицу. По ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала СВО, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде появится монумент в память о гражданах, погибших в результате обстрела города со стороны Украины 30 декабря. Установка мемориала, добавил губернатор, будет произведена по запросу жителей.