Богомаз: над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Над территорией Трубчевского района Брянской области уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Министерство обороны пока не прокомментировало эту информацию.

Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее системы ПВО пресекли другую попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области. В тот раз силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Жуковским районом. Никто не пострадал.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.