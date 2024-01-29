Беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянскую область Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Жуковским районом

Фото: МО Украины

Силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Жуковским районом. Никто не пострадал. Минобороны РФ пока не комментировало эти сведения.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО, — подчеркнул глава региона.

Накануне ПВО также сбили украинский дрон над территорией региона. Беспилотник попытался атаковать объекты в Унечском районе. Минобороны РФ не комментировало эти сведения. При падении обломков был частично поврежден фасад жилого дома.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Перед этим ВСУ с применением беспилотников нанесли удар по автомобилям волонтеров и гуманитарному штабу в центре Новой Каховки в Херсонской области. В результате налета ранения получила 70-летняя женщина.