Пенсионерка получила тяжелые ранения при атаке ВСУ Алексеенко: 70-летняя женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на Новую Каховку

Фото: t.me/SALDO_VGA

Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотников по автомобилям волонтеров и гуманитарному штабу в центре Новой Каховки, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, в результате налета пострадала пенсионерка.

Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города, — написал Алексеенко.

Глава региона уточнил, что тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. В настоящее время врачи борются за ее жизнь. Алексеенко также опубликовал фотографии последствий атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские войска нарастили удары дронами по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю на юге Донецкой Народной Республики. Во время одной из таких атак повреждения получила колокольня церкви, расположенной в селе Никольском. По данным администрации Волноваховского района, монастырь подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Жертвами атак стали сотрудники и насельники обители, а большая часть строений здания разрушена. При этом в церкви по-прежнему проживают несколько десятков монахов.