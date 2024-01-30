Украинский актер погиб в зоне СВО менее чем через месяц после призыва Мэр Ровно сообщил о гибели актера Фединчука в зоне СВО

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Владимир Фединчук

Мэр города Ровно Александр Третьяк сообщил в своем Telegram-канале о гибели украинского актера Владимира Фединчука в зоне СВО. До призыва на службу артист работал в Ровенском музыкально-драматическом театре.

На фронте погиб 31-летний актер Ровенского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук. Владимир погиб 22 января в боях под Михайловкой, — написал Третьяк.

В 2012 году Фединчук окончил Теребовлянское высшее училище культуры, затем, в 2015 году, — Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности «театральное искусство», рассказал градоначальник. С 2011 года Фединчук работал в драмтеатре в городе Коломые Ивано-Франковской области, с 2016-го — в Ровенском музыкально-драматическом театре, где играл в спектаклях «Зернохранилище», «Энеида» и «Скрудж. Рождественская история».

По информации Telegram-канала «Шепот фронта», актера призвали в декабре 2023 года. Отмечается, что он прослужил в рядах ВСУ менее месяца.

В начале января Telegram-канал Readovka сообщил, что в зоне СВО погиб член «Грузинского легиона» Мухран Ломтадзе, который был сторонником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. До отправки в зону боевых действий Ломтадзе жил вместе с семьей во Франкфурте.