Сторонник Саакашвили погиб в зоне СВО Readovka: в зоне СВО убит сторонник Саакашвили Мухран Ломтадзе

Фото: МО Украины

Ликвидированным на Украине членом «Грузинского легиона» оказался сторонник Михаила Саакашвили Мухран Ломтадзе, передает Readovka. До СВО он проживал во Франкфурте вместе с семьей.

Как пишет Readovka, до этого считалось, что на Украине погиб Мамука Мамулашвили, однако позже он опубликовал в своих соцсетях поздравление с Новым годом. Отмечается, что грузинский наемник находится даже не на передовой, а в тылу.

В октябре МВД России объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион», который воюет на Украине, Ушанги Мамулашвили. Мужчину заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Представители легиона участвуют в боях на Украине с 2014 года, они подчеркивали, что сейчас их подразделение — самое большое объединение добровольцев-иностранцев.

Следственный комитет РФ с конца июля 2023 года заочно привлек к уголовной ответственности свыше 70 бойцов из числа легиона за пособничество Вооруженным силам Украины. Создатель организации Ушанги Мамулашвили, публично известный как Мамука Мамулашвили, по данным следствия, осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей Донбасса.