МВД России объявило в розыск главу грузинского легиона, воюющего на Украине

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Глава вооруженного формирования «Грузинский национальный легион», который воюет на Украине, Ушанги Мамулашвили объявлен в розыск, указано в базе МВД России. Мужчину заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Представители легиона участвуют в боях на Украине с 2014 года, они подчеркивали, что сейчас их подразделение — самое большое объединение добровольцев-иностранцев.

Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в карточке базы.

Следственный комитет РФ с конца июля 2023 года заочно привлек к уголовной ответственности свыше 70 бойцов из числа легиона за пособничество Вооруженным силам Украины. Создатель организации Ушанги Мамулашвили, публично известный как Мамука Мамулашвили, по данным следствия, осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия боевых действий против властей Донбасса.

Накануне Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Статья, по которой разыскивается политик, не указана.