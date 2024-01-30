«Серьезный удар»: Сладков о сложности крупного наступления ВС РФ на Украине Сладков: ВС РФ нужно в пять раз больше ресурсов для наступления на Украине

Фото: МО РФ

Российским войскам нужно в пять раз больше живой силы и техники для «серьезного удара» по ВСУ, заявил радиостанции «Говорит Москва» военкор Александр Сладков. По его словам, организовать и начать крупное наступление ВС РФ на Украине очень сложно.

У нас сил побольше, народу побольше, у нас сегодня техническое обеспечение процесса на неплохом уровне, но этого мало. В пять раз должно быть всех больше: в пять раз больше людей, в пять раз больше танков, средств связи, орудий, снарядов и так далее. Вот тогда мы можем рассчитывать на серьезный удар, — заявил Сладков.

Военкор отметил, что украинские военные были в крайне некомфортных условиях прошлым летом, когда их вынуждали идти в атаку. По его словам, ВСУ «вполне ответственно» отнеслись к выполнению приказа Запада на контратаку в сторону Крыма через Токмак, но в результате понесли большие потери.

В ходе контрнаступления в течение полугода войска Украины день за днем пытались наступать по три-четыре волны, но не добились успехов, констатировал Сладков. Впоследствии «очень много» военнослужащих ВСУ были убиты, указал он.

29 января Минобороны РФ сообщило, что российская армия установила контроль над селом Табаевка в Харьковской области. Населенный пункт взяли военные Западной группировки войск ВС РФ. Табаевка находится в Купянском районе у истоков реки Песчаной, в 150 км от Харькова, его площадь — 53 гектара.

18 января в Минобороны РФ сообщили, что российская армия взяла под контроль село Веселое в ДНР. Главред RT Маргарита Симоньян отмечала, что взятие этого населенного пункта позволит ВС РФ выйти к другим важным территориям, а оттуда — к трассе на Северск.