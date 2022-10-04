Жители Белгорода сообщили о световых столбах в небе над городом

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Жители Белгорода сообщили в социальных сетях о световых столбах в небе над городом. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как столбы пронзают небосвод, будто лучи мощных прожекторов. По словам местных жителей, их видно из разных районов города.

Многие очевидцы восприняли необычное явление в шутку и предположили, что лучи могут быть «проявлением „ока Саурона“», «призывом Бэтмена», «порталом в другой мир», «Божьим перстом указующим», «НЛО» или «комплементацией человечества». Тем временем реалисты среди местных жителей отмечают, что такой свет могут излучать теплицы.

Ранее в Сети появилось видео редкого природного явления — «кипящего моря» в сахалинском портовом городе Корсакове. Судя по ракурсам, видео удалось снять с помощью дрона, который летает между вышками. При этом поднявшийся туман буквально покрыл всю площадь моря, а также порта. Подобное природное явление объясняется перепадом температур.

Ранее жители китайского города Хайлар, находящегося в провинции Внутренняя Монголия, смогли увидеть световой столб в виде трезубца. Такой эффект создается за счет отражения света от крошечных кристаллов льда в атмосфере или из-за преломления света в высотных облаках, если такой свет исходит от Солнца.