Кадры с «кипящим морем» на Сахалине попали в Сеть

Телеграм-канал SakhFly опубликовал видео, на котором запечатлено редкое природное явление в сахалинском Корсакове. В кадр попало так называемое «кипящее море».

В кадре видно, что съёмка проводилась ранним утром, на рассвете. Судя по ракурсом, видео удалось снять с помощью дрона, который летает между вышками. При этом поднявшийся туман буквально покрыл всю площадь моря, а также порта.

Подобное природное явление объясняется перепадом температур. Дело в том, что температура воздуха в Сахалине опустилась до 14 градусов мороза. В это же время вода здесь практически никогда не замерзает, что и спровоцировало поднятие пара от моря.

Ранее жители китайского города Хайлар, находящегося в провинции Внутренняя Монголия, 19 декабря смогли увидеть редкое природное явление — световой столб в виде трезубца. Такой эффект создается за счёт отражения света от крошечных кристаллов льда в атмосфере или из-за преломления света в высотных облаках, если такой свет исходит от Солнца.