Второй Вечный огонь зажгли в Нижнем Новгороде в День Победы

https://static.news.ru/photo/809df3e8-91e1-11ea-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Второй в Нижнем Новгороде Вечный огонь зажжён 9 мая на площади Славы в Сормовском районе. В церемонии принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, Вечный огонь «станет символом боевого и трудового подвига сормовичей».

Никитин отметил, что их вклад в победу выразился в поставке на фронт более 12 тысяч танков Т-34. Произведённые на заводе «Красное Сормово» боевые машины участвовали во многих сражениях, в том числе в битве за Москву, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Губернатор посетовал на невозможность провести массовую церемонию из-за пандемии коронавируса. При этом подчеркнул, что День Победы перенести нельзя.

Этот великий день останется с нами навсегда, а торжественные мероприятия мы обязательно проведём позже, — цитирует главу области РИА Новости.

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