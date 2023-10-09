ВСУ перешли в оборону под Купянском: новости СВО на утро 9 октября

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перестали вести контрнаступление в районе Купянска, украинское командование готовится оборонять город, заявил командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь. По его словам, у ВСУ во время наступления закончились силы, теперь они ушли в оборону.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО вечером 8 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия готовится к обороне

По словам российских военных, ВСУ пытаются возводить укрепобъекты, однако большая их часть уничтожается артударами и авиацией. В районе Купянска проведена аэроразведка, которая выявила наблюдательные пункты ВСУ в жилых домах, а также места взлетов разведывательных дронов и ударных БПЛА.

ВС России ликвидировали радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщил военкор Евгений Поддубный. В Telegram-канале он опубликовал видео работы российских бойцов.

Запись была сделана с высоты птичьего полета с помощью беспилотника. На кадрах можно заметить точечный удар по объекту украинской армии и последующий взрыв.

На Запорожском направлении солдаты ВСУ попытались скрыться от российского FPV-дрона в окопах между Работино и Вербовым. Однако оператор беспилотника из спецназа «Осман» оказался быстрее.

Подразделения группировки «Восток» успешно предотвратили попытки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. При этом была ликвидирована разведывательная группа противника.

Кроме того, артиллеристы группировки провели успешные операции, в результате чего были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.

Бойцы Южной группировки войск сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Им удалось уничтожить здание, которое противник занял как пункт временной дислокации, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА. В этом здании командование ВСУ собирало силы для контратаки на позиции, которые ранее отбили российские военнослужащие. Бойцы ВС РФ нанесли меткий артиллерийский удар по объекту.

Продолжится ли финансирование Украины со стороны США

Перспективы финансирования Украины со стороны США стали неопределенными после утверждения 45-дневного бюджета, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В документе не учитывались ассигнования на нужды украинцев, напомнил чиновник в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.

Дипломат подчеркнул, что ответственность ЕС на фоне туманных перспектив финансирования со стороны США только увеличивается. Из данных, которые опубликовал Боррель, следует, что обязательства Евросоюза и государств-членов в отношении Украины составляют €82 млрд, включая €25 млрд на военные расходы. Сейчас объединению предстоит найти способ выделить €50 млрд на поддержку Киева из общеевропейского бюджета на период 2024–2027 годов.

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