Боец ВС России: ВСУ устали наступать и готовятся к обороне Боец ВС России с позывным Медведь: ВСУ готовятся к обороне Купянска

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины перестали вести контрнаступление в районе Купянска, украинское командование готовится оборонять город, заявил РИА Новости командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь. По его словам, у ВСУ во время наступления закончились силы, теперь они ушли в оборону.

Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловая, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне, — сказал Медведь.

Он добавил, что в данной области была проведена аэроразведка, которая выявила наблюдательные пункты ВСУ в жилых домах, а также места взлетов разведывательных дронов и ударных БПЛА.

Медведь добавил, что ВСУ пытаются возводить в этих местах укрепобъекты, однако большая их часть уничтожается артударами и авиацией.

Ранее в пресс-центре Западной группировки ВС РФ сообщили, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации выполнили 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Общее количество потерь противника оценивается как более четырех взводов живой силы.