Боррель признал неопределенность финансирования Украины со стороны США

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Перспективы финансирования Украины со стороны США стали неопределенными после утверждения 45-дневного бюджета, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В документе не учитывались ассигнования на нужды украинцев, напомнил чиновник в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.

Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика, — отметил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что ответственность ЕС на фоне туманных перспектив финансирования со стороны США только увеличивается. Из данных, которые опубликовал Боррель, следует, что обязательства Евросоюза и государств-членов в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро, включая 25 миллиардов евро на военные расходы. Сейчас объединению предстоит найти способ выделить 50 миллиардов евро на поддержку Киева из общеевропейского бюджета на период 2024–2027 годов.

Ранее обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн высказал предположение, что скоро Запад «потеряет аппетит» к помощи Украине. По его мнению, простые европейцы уже не испытывают желания помогать украинцам.