В Турции озвучили наиболее вероятный сценарий Запада по Украине Турецкий журналист Кадир Устюн: Запад «потеряет аппетит» к поддержке Украины

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Запад скоро потеряет интерес к поддержке Украины. Американцы уже не испытывают такого желания помогать Киеву, какое наблюдалось в начале СВО, считает обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.

По словам журналиста, президент США Джо Байден может избежать такого развития событий. Для этого ему нужно обратиться к народу и, заручившись поддержкой граждан, оказать давление на конгресс.

Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет ясно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины, — отметил Устюн.

Похожую точку зрения высказал политолог Стивен Вертхайм. По мнению эксперта, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем властям очень скоро придется пожалеть. Вертхайм уверен, что сейчас США должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами.

Ранее 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву при любых обстоятельствах. Отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что для ВСУ отсутствие поддержки со стороны американских союзников закончится катастрофой.