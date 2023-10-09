ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ на Донецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

Бойцы Южной группировки войск сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Им удалось уничтожить здание, которое противник занял как пункт временной дислокации, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА.



В этом здании командование ВСУ собирало силы для контратаки на позиции, которые ранее отбили российские военнослужащие. Бойцы ВС РФ нанесли меткий артиллерийский удар по объекту.

На Южно-Донецком направлении после штурма укрепленного района противника ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное. Было принято решение об артиллерийском ударе, чтобы уничтожить живую силу противника, — рассказал собеседник агентства.

Ранее подразделения группировки «Восток» успешно отбили попытки пехоты ВСУ прорваться на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы группировки провели успешные операции, в результате чего были ликвидированы склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки.