Опубликованы кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ

Фото: МО Украины

ВС России ликвидировали радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщил военкор Евгений Поддубный. В Telegram-канале он опубликовал видео работы российских бойцов.

Запись была сделана с высоты птичьего полета с помощью беспилотника. На кадрах можно заметить точечный удар по объекту украинской армии и последующий взрыв.

На Запорожском направлении солдаты ВСУ попытались скрыться от российского FPV-дрона в окопах между Работино и Вербовым. Однако оператор беспилотника из спецназа «Осман» оказался быстрей.

Также военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видео, на котором ВС РФ точечными ударами из РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении.

Вместе с тем Минобороны России доложило об успешном уничтожении пусковой установки тактического ракетного комплекса «Точка-У» на Харьковском направлении и ликвидации самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области.

Ранее военный эксперт Борис Рожин поделился кадрами уничтожения западной техники, поставленной ВСУ. Целью российских военных стал немецкий танк Leopard на Запорожском направлении.