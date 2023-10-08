Появилось видео провальной попытки ВСУ сбежать от российского дрона

Фото: МО РФ

Солдаты ВСУ попытались спрятаться в окопах от FPV-дрон спецназа «Осман» на Запорожском направлении, пишет RT. Момент провалившегося «побега» попал на видео.

Российский беспилотник настиг ВСУ между Работино и Вербовым. На видео заметно, как FPV-дрон (съемка ведется от первого лица) стремительно достигает поставленную цель, а бойцы украинской армии не успевают спрятаться.

О похожей ситуации сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». На одном из направлений в зоне спецоперации дрон заснял на видео момент ликвидации группы солдат ВСУ в окопах. Российские военные нанесли прицельный авиаудар.

Вместе с тем разведывательно-ударный вертолет Ка-52 ВС России уничтожил позиции ВСУ на Запорожском направлении. Экипаж точным ударом управляемой ракеты ликвидировал замаскированную в лесу бронетехнику украинской армии.

Ранее Минобороны России сообщило, что артиллеристы ВС РФ подбили танк ВСУ в боях на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах видно, как по украинской бронемашине, которая двигалась под прикрытием лесополосы в сторону огневой позиции, наносится прицельный удар.