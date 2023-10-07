Уничтожение бойцов ВСУ в окопе попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российскими военными группы бойцов ВСУ, которые пряталась в окопах на одном из направлений в зоне спецоперации. На кадрах, снятых с дрона, видно несколько украинских военных, прячущихся в укреплении, по которому затем был нанесен авиаудар.

Ранее российские силы уничтожили две группы украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, их ликвидировали на островах Переяславский и Алешкинский. Потери ВСУ за последние сутки составили до 225 бойцов убитыми и ранеными, 30 из которых были уничтожены на Херсонском направлении. Также украинская армия потеряла станцию радиоэлектронной борьбы, два боевых бронированных автомобиля, гаубицу Д-20 и две машины. Помимо этого, ВС РФ нанесла удар по складам топлива для авиатехники в районе Житомира и в Полтавской области.

В социальных сетях также появилось видео точного удара вертолета Ка-52 ВС РФ по позициям Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Экипаж с помощью управляемой ракеты уничтожил бронетехнику противника, замаскированную в лесу.