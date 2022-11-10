ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли несколько сел под Белгородом

Фото: Министерство обороны Украины

Под обстрел ВСУ попало сразу несколько сел Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.

Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, — говорится в сообщении.

4 ноября губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Октябрьский. По словам Гладкова, никто не пострадал. Ранее под обстрел попало село Бутырки. Три снаряда упали в парке, поврежден находившийся рядом автомобиль, но никто среди жителей не пострадал, рассказал глава региона.

Также 3 ноября при обстреле села Журавлевка больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Гладков отметил, что в зону обстрела также попало 14 частных домовладений.

Ранее под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадал человек, на территории фермерского хозяйства горела столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.