В Белгородской области сообщили об обстреле ВСУ детского сада Гладков: больше всего снарядов при обстреле Журавлевки попало по детскому саду

Фото: t.me/vvgladkov

В ходе обстрелов ВСУ села Журавлевка в Белгородской области больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в зону обстрела также попало 14 частных домовладений.

Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные, — написал Гладков.

3 ноября губернатор заявил, что в Белгородской области обстреляли село Бутырки. По его словам, три снаряда упали в парке, поврежден находившийся рядом автомобиль, пострадавших среди жителей нет.

Ранее Гладков рассказал, что под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. Он подчеркнул, что в результате атаки пострадал человек, на территории фермерского хозяйства горела столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

30 октября губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Никольское была повреждена линия электропередачи. По его словам, энергоснабжение восстановили в течение двух часов. На месте ЧП работали аварийные службы. О жертвах сказано не было.