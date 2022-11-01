Гладков: в Грайворонском городском округе под обстрел попало село Козинка

Фото: t.me/vvgladkov

Село Козинка Грайворонского городского округа

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил в своем Telegram-канале региональный глава Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки есть пострадавший, на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, — сообщил Гладков.

Также сообщается, что осколки снарядов повредили окна и фасады двух частных домов. На месте работают оперативники.

По словам главы региона, глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Никольское была повреждена линия электропередачи. По его словам, энергоснабжение восстановили в течение двух часов. На месте ЧП работали аварийные службы. О жертвах сказано не было.

29 октября Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Старый. По его словам, в результате атаки были повреждены три домовладения. Погибших и пострадавших не было.