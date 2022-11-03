Гладков: в Белгородской области обстреляли село Бутырки

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области обстреляли село Бутырки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, три снаряда упали в парке, поврежден находившийся рядом автомобиль, пострадавших среди жителей нет.

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет. Три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль, — написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. Он отметил, что в результате атаки пострадал человек, на территории фермерского хозяйства горела столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

30 октября губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Никольское была повреждена линия электропередачи. По его словам, энергоснабжение восстановили в течение двух часов. На месте ЧП работали аварийные службы. О жертвах сказано не было.

29 октября Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Старый. Он заявил, что в результате атаки были повреждены три домовладения. Погибших и пострадавших не было.