Власти Белгородской области сообщили об обстреле поселка Октябрьский Гладков сообщил об обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

В Белгородской области под обстрел попал поселок Октябрьский, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях, — написал он.

3 ноября губернатор заявил, что в Белгородской области обстреляли село Бутырки. По его словам, три снаряда упали в парке, поврежден находившийся рядом автомобиль, пострадавших среди жителей нет.

Ранее Гладков рассказал, что под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. Он подчеркнул, что в результате атаки пострадал человек, на территории фермерского хозяйства горела столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

30 октября губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Никольское была повреждена линия электропередачи.