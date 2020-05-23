Восьмая смерть от коронавируса зафиксирована на Камчатке

https://static.news.ru/photo/92ece6ae-9e38-11ea-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмой пациент умер от коронавируса на Камчатке. В палате интенсивной терапии находятся трое больных, двое из которых — на ИВЛ.

О летальном исходе от инфекции сообщила пресс-служба краевого правительства. Всего в регионе 658 заболевших, из них 29 — дети в возрасте до 17 лет.

За сутки число заражённых увеличилось на 31 человека. Темп прироста составил 4,9%.

В России число заболевших коронавирусом составило 344 481, выздоровели 113 299 больных, умер 3541 пациент. В мире заразились более 5,3 млн человек, умерли свыше 340 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое заражение коронавирусом зафиксировано на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Подтвердилось заболевание у 38 сотрудников, 18 из которых — водители.