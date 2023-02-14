Военный случайно сжег могилу сослуживца в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в крымском городе Евпатории военный случайно поджег могилу погибшего сослуживца, оставив зажженную лампадку. Согласно информации источника, против военнослужащего возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», ему может грозить штраф, исправительные работы или арест.

По сведениям канала, к могиле пришли друг умершего со знакомыми: они возложили цветы и оставили зажженную лампадку, а после их ухода та опрокинулась и подожгла место погребения. Авторы утверждают, что одним из членов компании была следователь.

3 февраля стало известно, что в городе Артемовске Свердловской области сгорела могила участника специальной операции Сергея Миниахметова. Родственники погибшего сообщили, что пожар на кладбище случился на 40-й день со дня гибели бойца. Близкие военнослужащего уверены, что могилу подожгли.

В октябре жители Белгорода обнаружили на свалке цинковые гробы, в которых могли доставлять тела погибших в зоне СВО солдат. По данным канала, гробы выбросила на помойку местная ритуальная компания.