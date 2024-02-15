«Закладка на будущую войну»: военкор об атаке на Белгород Военкор Живов: атакой на Белгород НАТО учится преодолевать российскую ПВО

Фото: tвгений Силантьев/ТАСС

Атаки на Белгород являются «тренировкой» сил НАТО, которые обучаются преодолевать российскую систему ПВО, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Алексей Живов. Таким образом он приходит к выводу, что удар по российскому городу проводился при полной поддержке и контроле со стороны Альянса.

Мои источники говорят, что это «тренировка» натовских сил. Есть вероятность, что основная цель этих атак — обучение технике преодоления эшелонов нашей ПВО ближнего радиуса действия. Закладка на будущую войну, — пишет журналист.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над территорией Белгородской области было сбито 14 украинских снарядов. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Вампир». По данным ведомства, попытку совершить атаку на российские объекты пресекли около 12:30.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ракетной атаки погибли пять человек, 18 пострадали. По его словам, среди жертв есть один ребенок.

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал «трусливыми ублюдками» военных ВСУ, которые нанесли удар по жилым кварталам города. Он добавил, что такой противник не заслуживает ни уважения, ни сострадания.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн расценил атаку как агонию Киева, который не может похвастаться успехами на поле боя даже при колоссальной военной поддержке своих союзников. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что возмездие неминуемо.