Власти Волгограда сообщили об открытии монумента «Родина-мать зовёт!»

https://static.news.ru/photo/e8a8767e-b640-11ea-bb61-fa163e074e61_660.jpg Монумент «Родина-мать зовёт!» Фото: volgograd.ru

На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось торжественное открытие монумента «Родина-мать зовёт!». В нём принимала участие министр культуры Ольга Любимова.

Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории, — цитирует её RT.

По словам Любимовой, памятник олицетворяет силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат. Она также поздравила всех граждан и почётных гостей города с открытием достопримечательности. В последний раз скульптуру реставрировали в 1967 году.

Ранее в Киеве произошёл инцидент с монументом «Родина-мать». ЛГБТ-активисты разместили на ней свой флаг. Этот акт был жёстко раскритикован депутатами Верховной рады.

Как писал NEWS.ru, Чехия готова вести переговоры с Россией по поводу передачи монумента маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории Праги.