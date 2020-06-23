Власти Санкт-Петербурга запретят работу городских мини-рюмочных

https://static.news.ru/photo/8ac0753e-b532-11ea-917d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили поправку, согласно которой нельзя продавать спиртные напитки в заведениях общественного питания, площадь которых меньше 50 квадратных метров.

После вступления решения парламентариев в силу с улиц города исчезнут мини-рюмочные. Автор соответствующей инициативы — депутат Денис Четырбок. В разговоре с журналистами он заявил, что петербургское заксобрание уже приняло поправку о запрете торговли спиртным в заведениях общепита менее 50 квадратных метров.

В документ ещё внесут изменения. Они коснутся переходного периода, — цитируют Четырбока «Невские Новости».

Ранее петербургские власти обсуждали вопрос о запрете мини-рюмочных, расположенных в многоквартирных домах. Речь шла о помещениях площадью 20 квадратных метров. В первом чтении поправка была утверждена, однако уточняется, что во втором чтении число может увеличиться.

Как передавал NEWS.ru, депутаты Московской городской думы 27 мая приняли законопроект, согласно которому в ночное время запрещается продажа спиртных напитков в так называемых наливайках, расположенных в жилых домах.

Во время заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что согласно принятой правовой норме изменения могут быть внесены в закон «О торговой деятельности в городе Москве».