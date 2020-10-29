Власти Москвы не планируют закрывать детские сады из-за COVID

https://static.news.ru/photo/706cc95a-19fd-11eb-bf46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти не собираются закрывать детские сады из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Детские сады мы закрывать не собираемся. Никакой необходимости на сегодняшний день в этом нет. Более того, как вы видите, младшие классы, с первых по пятые, находятся в обычной системе обучения. Что касается свободного посещения детских садов, то можно написать в любой момент заявление и отдать директору детского сада, и с вас не будут брать плату, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина руководство города также отменит дистанционное обучение для школьников, как только появится возможность это сделать.

Ранее мэр рассказал, что в резервных ковид-больницах столицы ажиотажа нет, туда госпитализированы всего 2,7 тыс. человек, а ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

К четвергу в Москве подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее кафе и бары звёзд отреагировали на новые запреты и меры поддержки властей.