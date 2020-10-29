Собянин рассказал, насколько загружены ковид-больницы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в резервных ковид-больницах столицы ажиотажа нет, туда госпитализированы всего 2,7 тыс. человек.
По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в мегаполисе стабилизировалась, теперь необходимо удержать эту планку.
29 октября оперштаб сообщил, что в Москве подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека.
При этом на территории России зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19, писал NEWS.ru.